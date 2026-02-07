Ричмонд
Посол: компании РФ продолжают работу в Венесуэле после военной операции США

Сергей Мелик-Багдасаров отметил, что партнерство между двумя странами «является безальтернативным ориентиром для дальнейшего укрепления и многовекторного развития двусторонних отношений».

КАРАКАС, 7 февраля. /ТАСС/. Компании из России продолжают работу в Венесуэле после военной операции США 3 января. Об этом корреспонденту ТАСС заявил посол России в Венесуэле Сергей Мелик-Багдасаров.

«Российские компании продолжают работу в Венесуэле в строгом соответствии с действующими договорными обязательствами во всех сферах, представляющих взаимный интерес», — сообщил посол.

Российский дипломат подчеркнул, что «стратегическое партнерство между Российской Федерацией и Боливарианской Республикой Венесуэла является безальтернативным ориентиром для дальнейшего укрепления и многовекторного развития двусторонних отношений». Он напомнил, что 7 ноября 2025 года вступил в силу Межгосударственный договор о стратегическом партнерстве и сотрудничестве, которое не обусловлено конъюнктурными соображениями, а основано на солидной договорно-правовой базе, насчитывающей порядка 350 двусторонних документов.

Несмотря на заявления из Вашингтона о санкционных и финансово-экономических ограничениях, российские компании, задействованные в различных двусторонних проектах, продолжают работу в Венесуэле, адаптируясь к внешним условиям, отметил Мелик-Багдасаров. «Мы находимся в тесном контакте с нашими партнерами для выработки оптимальных подходов с учетом текущей ситуации, имея немалый опыт совместной работы в условиях односторонних ограничительных мер», — указал российский дипломат.

Мелик-Багдасаров подчеркнул, что в лице Боливарианской Республики Венесуэла Россия имеет суверенного и ответственного партнера, заинтересованного в конструктивном развитии отношений как в политической, так и экономической области, в том числе в реализации совместных проектов.

Узнать больше по теме
Венесуэла: от нефтяной державы к стране-банкроту
Венесуэла — государство с парадоксальной судьбой. Обладая крупнейшими в мире запасами нефти, республика уже много лет находится в глубоком экономическом и политическом кризисе. От богатейшей страны Латинской Америки до региона с массовой эмиграцией — изменения произошли менее чем за одно поколение. Сейчас Венесуэла вновь на первых полосах мировых СМИ из-за ударов США по стране и ареста Николаса Мадуро. Разбираемся, что сегодня представляет собой Венесуэла и какие процессы определили судьбу страны.
Читать дальше