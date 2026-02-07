Посол: компании РФ продолжают работу в Венесуэле после военной операции США

КАРАКАС, 7 февраля. /ТАСС/. Компании из России продолжают работу в Венесуэле после военной операции США 3 января. Об этом корреспонденту ТАСС заявил посол России в Венесуэле Сергей Мелик-Багдасаров.
«Российские компании продолжают работу в Венесуэле в строгом соответствии с действующими договорными обязательствами во всех сферах, представляющих взаимный интерес», — сообщил посол.
Российский дипломат подчеркнул, что «стратегическое партнерство между Российской Федерацией и Боливарианской Республикой Венесуэла является безальтернативным ориентиром для дальнейшего укрепления и многовекторного развития двусторонних отношений». Он напомнил, что 7 ноября 2025 года вступил в силу Межгосударственный договор о стратегическом партнерстве и сотрудничестве, которое не обусловлено конъюнктурными соображениями, а основано на солидной договорно-правовой базе, насчитывающей порядка 350 двусторонних документов.
Несмотря на заявления из Вашингтона о санкционных и финансово-экономических ограничениях, российские компании, задействованные в различных двусторонних проектах, продолжают работу в Венесуэле, адаптируясь к внешним условиям, отметил Мелик-Багдасаров. «Мы находимся в тесном контакте с нашими партнерами для выработки оптимальных подходов с учетом текущей ситуации, имея немалый опыт совместной работы в условиях односторонних ограничительных мер», — указал российский дипломат.
Мелик-Багдасаров подчеркнул, что в лице Боливарианской Республики Венесуэла Россия имеет суверенного и ответственного партнера, заинтересованного в конструктивном развитии отношений как в политической, так и экономической области, в том числе в реализации совместных проектов.