Трамп подписал указ о пошлинах на импорт из торгующих с Ираном стран

Президент США Дональд Трамп подписал исполнительный указ, предусматривающий возможность введения дополнительных пошлин на товары из стран, которые импортируют продукцию или услуги из Ирана. Об этом в пятницу сообщил Белый дом.
Новые меры направлены на ужесточение экономического давления на государства, взаимодействующие с иранской экономикой.
Согласно документу, США могут установить дополнительные адвалорные пошлины, например на уровне 25%, на импортируемые в страну товары, произведенные в любом государстве, которое прямо или косвенно приобретает или получает товары и услуги из Ирана. Указанные ограничения начинают действовать с 7 февраля.
В тексте указа также говорится о необходимости продления режима чрезвычайного положения, ранее введенного в США для обоснования экономических санкций против Ирана. В администрации считают, что политика Тегерана по-прежнему представляет необычную и серьезную угрозу для Соединенных Штатов, что и стало основанием для сохранения и расширения ограничительных мер.
Ранее Госсекретариат США обратился к своим гражданам с настоятельной рекомендацией в кратчайшие сроки покинуть территорию Ирана.