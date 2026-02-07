Трамп подписал указ о пошлинах на импорт из торгующих с Ираном стран

В тексте указа также говорится о необходимости продления режима чрезвычайного положения, ранее введенного в США для обоснования экономических санкций против Ирана. В администрации считают, что политика Тегерана по-прежнему представляет необычную и серьезную угрозу для Соединенных Штатов, что и стало основанием для сохранения и расширения ограничительных мер.