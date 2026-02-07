Ричмонд
слабый снег
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп подписал указ о пошлинах на импорт из торгующих с Ираном стран

Трамп подписал указ, согласно которому США могут ввести дополнительные пошлины на поставки товаров из государств, которые импортируют товары из Ирана.

Источник: Аргументы и факты

Президент США Дональд Трамп подписал исполнительный указ, предусматривающий возможность введения дополнительных пошлин на товары из стран, которые импортируют продукцию или услуги из Ирана. Об этом в пятницу сообщил Белый дом.

Новые меры направлены на ужесточение экономического давления на государства, взаимодействующие с иранской экономикой.

Согласно документу, США могут установить дополнительные адвалорные пошлины, например на уровне 25%, на импортируемые в страну товары, произведенные в любом государстве, которое прямо или косвенно приобретает или получает товары и услуги из Ирана. Указанные ограничения начинают действовать с 7 февраля.

В тексте указа также говорится о необходимости продления режима чрезвычайного положения, ранее введенного в США для обоснования экономических санкций против Ирана. В администрации считают, что политика Тегерана по-прежнему представляет необычную и серьезную угрозу для Соединенных Штатов, что и стало основанием для сохранения и расширения ограничительных мер.

Ранее Госсекретариат США обратился к своим гражданам с настоятельной рекомендацией в кратчайшие сроки покинуть территорию Ирана.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше