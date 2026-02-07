Ричмонд
-1°
слабый снег
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Россиян с 1 марта ждет повышение пенсий: каких категорий это коснется

Депутат Говырин: с 1 марта повысят пенсии пенсионерам старше 80 лет.

Источник: Комсомольская правда

С 1 марта пенсии будут увеличены для неработающих пенсионеров в возрасте от 80 лет и инвалидов I группы. Об этом напомнил депутат Госдумы Алексей Говырин в разговоре с РИА Новости.

«Повышение составляет 100%, то есть фиксированная выплата в составе пенсии становится вдвое больше. Важно понимать, что удваивается именно фиксированная выплата, а не вся пенсия целиком», — предупредил парламентарий.

Уточняется, что повышение не коснется размера пенсий по инвалидности и потере кормильца.

Депутат добавил, что процесс повышения фиксированной выплаты определяется автоматически.

Как писал KP.RU, в России после процесса индексации средний размер социальной пенсии составит 16,5 тыс. При этом министр труда и соцзащиты Антон Котяков напомнил, что с апреля 2026 года будут проиндексированы на 6,8% соцпенсии.

Узнать больше по теме
Антон Котяков: биография, семья и путь к должности министра труда России
Экономист, госсоветник, глава Министерства труда и соцзащиты России, бывший замминистра финансов, Антон Котяков зарекомендовал себя как профессионал в области управления, успешно реализовавший проекты по улучшению социальной политики страны. Собрали главное из его биографии.
Читать дальше