Россиян с 1 марта ждет повышение пенсий: каких категорий это коснется

С 1 марта пенсии будут увеличены для неработающих пенсионеров в возрасте от 80 лет и инвалидов I группы. Об этом напомнил депутат Госдумы Алексей Говырин в разговоре с РИА Новости.
«Повышение составляет 100%, то есть фиксированная выплата в составе пенсии становится вдвое больше. Важно понимать, что удваивается именно фиксированная выплата, а не вся пенсия целиком», — предупредил парламентарий.
Уточняется, что повышение не коснется размера пенсий по инвалидности и потере кормильца.
Депутат добавил, что процесс повышения фиксированной выплаты определяется автоматически.
Как писал KP.RU, в России после процесса индексации средний размер социальной пенсии составит 16,5 тыс. При этом министр труда и соцзащиты Антон Котяков напомнил, что с апреля 2026 года будут проиндексированы на 6,8% соцпенсии.