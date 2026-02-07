Авиакомпания «КрасАвиа» утвердила весенне-летнее расписание с 29 марта по 25 октября 2026 года. Пассажирам доступны более 30 направлений. Среди них традиционные внутренние рейсы в северные города и поселки Красноярского края — Норильск, Хатангу, Диксон, Ванавару, Игарку, Кодинск и так далее.
Частота рейсов корректируется с учетом летнего сезона для удовлетворения спроса пассажиров. Кстати, расписание выстроено так, чтобы пассажиры могли состыковать рейс с «Аэрофлотом», пересесть в аэропорту Красноярска и продолжить свой путь.
Также краевая авиакомпания выполняет рейсы в соседние регионы: в Абакан, Горно-Алтайск, Омск, Кемерово, Кызыл, Ленск, Чару и другие. Частота рейсов в Барнаул и Новокузнецк возрастет до четырех раз в неделю, а в Горно-Алтайск можно будет улететь пять раз в неделю.