Как купить субсидированные билеты на самолет без посещения офиса: инструкция для дальневосточников

Как и где можно купить субсидированные билеты.
Для покупки льготных билетов у жителей Дальнего Востока есть три варианта. Первый — взять паспорт или свидетельство о рождении и справку о регистрации по месту жительства, если летит и ребенок, и прийти в офис продаж авиакомпании. В таком случае стоит заранее изучить график рейсов и выбрать для себя пару подходящих вариантов, чтобы назвать оператору и не затягивать время.
За определенную доплату (порядка тысячи рублей с билета) можно оформить перелет в билетных кассах. Там, как правило, не бывает очередей. Паспорт и другие документы, подтверждающие льготу, берите с собой.
Как купить субсидированный билет онлайн.
Третий вариант покупки льготных билетов — самый удобный. Их можно оформить онлайн, правда, это несколько сложнее, чем купить обычные билеты — потребуется внимательность, усидчивость и немного удачи.
Зайдите на сайт авиакомпании в раздел для покупки субсидированных билетов. Выбирайте тип льготы — для жителей Дальнего Востока. Далее все как обычно — выбрать даты, количество пассажиров и выбрать билет. Обратите внимание на то, что рейсы под номерами 5800 и далее выполняет не «Аэрофлот», а авиакомпания iFly. В этом году у них более удобное время вылета, но все еще неудобные салоны и более низкий класс обслуживания.
После того как билеты выбраны, надо правильно заполнить все поля о данных пассажиров. Для взрослых:
пол; фамилия имя и отчество русскими буквами; дата рождения; данные из документа — серия и номер паспорта; регион и город регистрации.
Далее нажимайте на кнопку «Проверить». Если вы ранее покупали билеты онлайн, то часть данных о вас система помнит и предложит дозагрузить документы для проверки. Приступайте к третьему шагу.
Взрослым пассажирам надо сфотографировать первый разворот паспорта и тот, где есть данные о прописке, так, чтобы он полностью попал в кадр, края не были обрезаны, а фона не было видно. Проверьте, чтобы изображение было четким, без бликов. Загружайте их в подходящие окна и будьте внимательны — у вас всего три попытки.
Для оформления билетов детям есть свои нюансы.
Первый — в том, как правильно записать серию свидетельства о рождении. Например, если в документе написано III-BC, то в поле на сайте надо вписать IIIVS — то есть буквально перевести буквы на латиницу (русское «в» — в английскую v, русская «с» — в английскую s).
Еще одна деталь — как правильно сфотографировать свидетельство о рождении. Вернее, как обработать. Надо сделать два снимка — лицевая часть и оборотная, где есть штамп о гражданстве. Далее две фотографии надо объединить в одну, можно поискать онлайн-сервисы или воспользоваться встроенным фоторедактором на компьютере.
Если все шаги были сделаны верно, то система примет документы на проверку и через несколько дней пришлет уведомление на почту о том, что билеты можно оплачивать.
Если что-то пошло не так, придется ехать в офис — в таком случае вам понадобятся все перечисленные выше документы и код бронирования.