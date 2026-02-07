Как купить субсидированные билеты на самолет без посещения офиса: инструкция для дальневосточников

Зайдите на сайт авиакомпании в раздел для покупки субсидированных билетов. Выбирайте тип льготы — для жителей Дальнего Востока. Далее все как обычно — выбрать даты, количество пассажиров и выбрать билет. Обратите внимание на то, что рейсы под номерами 5800 и далее выполняет не «Аэрофлот», а авиакомпания iFly. В этом году у них более удобное время вылета, но все еще неудобные салоны и более низкий класс обслуживания.