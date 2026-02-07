Социальные пенсии увеличатся на 6,8% в апреле: подробности

В России с 1 февраля увеличился размер более 40 пособий и компенсаций. В частности, материнский капитал на первого ребенка теперь составляет около 730 тыс. рублей, на второго ребенка выплачивается дополнительно примерно 234 тыс. Для семей, которые не оформляли капитал на первого ребенка, при рождении второго сумма выплаты составит 963 тыс. рублей.