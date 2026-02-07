Социальные пенсии увеличатся на 6,8% в апреле: подробности

В России с 1 апреля социальные пенсии вырастут на 6,8%. По словам министра труда и соцщашиты Антона Котякова, это улучшит материальное положение около 4,3 млн россиян. Его слова передает пресс-служба ведомства.
Уровень индексации социальных пенсий каждый год устанавливается правительством в соответствии с тем, насколько вырос прожиточный минимум пенсионера. Проект постановления об индексации на 2026 год уже вынесен на общественное обсуждение.
«Индексация позволит повысить уровень пенсионного обеспечения почти 4,3 млн пенсионеров, из которых около 3,6 млн человек — получатели социальных пенсий и около 700 тыс. получателей государственного пенсионного обеспечения», — сказал министр.
Социальные пенсии назначаются гражданам без достаточного трудового стажа. Как пояснили в ведомстве, если назначенная пенсия ниже прожиточного минимума в регионе, то государство выплачивает специальную доплату, чтобы довести общий доход пенсионера до этого уровня.
По уточнениям Минтруда, государственные пенсии назначаются ветеранам ВОВ, блокадникам и жителям осажденных городов, жертвам радиационных катастроф и их семьям, а также летчикам-испытателям.
В России с 1 февраля увеличился размер более 40 пособий и компенсаций. В частности, материнский капитал на первого ребенка теперь составляет около 730 тыс. рублей, на второго ребенка выплачивается дополнительно примерно 234 тыс. Для семей, которые не оформляли капитал на первого ребенка, при рождении второго сумма выплаты составит 963 тыс. рублей.
Проиндексированы также и другие виды пособий. Увеличены выплаты при рождении ребенка (до 28,5 тыс. рублей), ежемесячные выплаты Героям труда и «Матерям-героиням» (около 76,5 тыс.), а также пособия ветеранам, инвалидам, по уходу за ребёнком и по безработице.
Как уточнила эксперт Президентской академии Татьяна Подольская, социальные пенсии в России с начала апреля вырастут на 6,8% в результате ежегодной индексации. По итогам этого повышения их среднемесячный размер достигнет 16,5 тыс. рублей.
По подсчетам ЦБ РФ, в стране за четыре года выросли зарплаты на четверть.