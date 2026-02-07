Миллиард на войну с мусором в Приморье — мусор побеждает?

Столица Приморского — город сам по себе не такой уж и большой, но уже отягощённый распространенными болячками самых распиаренных мегаполисов. Да, это про борьбу и не всегда удачную с бытовым и не очень мусором. Судя по нарастающему день ото дня недовольству горожан, которое они с завидным постоянством выплескивают и в разрешенных, и в запрещенных соцсетях, проблема не на шутку задевает стремящихся к бытовому комфорту соотечественников. Понимать и списывать все на остроту современного момента они явно не готовы. Как к этому пришло, и возможно ли исправить ситуацию разбиралось ИА DEITA.RU.

Традиционно новый год во Владивостоке начался с обилия скопившегося мусора на контейнерных площадках. Стоит отметить, что подобная картина в новогодние праздники наблюдается уже несколько лет: с наступлением нового года — некоторые компании перестают с необходимой периодичностью вывозить мусор. При том, что празднующие дома горожане производят отходы в эти чудесные дни явно быстрее обычного. Вот и 2026-й не стал исключением.

Спустя три недели ситуация изменилась — вернувшись к прошлогодним неутешительным «будням». Практически ежедневно на протяжении всего 2025 года в телеграм-каналах губернатора, мэров и других ответственных представителей локального истеблишмента можно было наблюдать фотозарисовки с переполненными мусорными контейнерами и площадками накопления ТБО. Сообщения и сигналы обеспокоенных граждан поступали не только из краевой столицы, но и других муниципалитетов. Так, в конце осени 2025 года активные жители Арсеньева забили тревогу: мусор не вывозят неделями. Дело в том, что одна из площадок загорелась, что собственно и привлекло внимание общественности к проблеме вывоза мусора. За решение пришлось взяться краевым властям, которые пообещали докупить техники и передать ее профильным муниципальным предприятиям.

Если в некоторых городах не всегда хватает техники, то в краевой столице еще одним аспектом, негативно влияющим на нормальную работу, называли нехватку водителей. Даже сейчас на региональных сайтах вакансий можно легко найти несколько предложений, где требуется водитель на мусоровоз. Заработная плата от 90 до 200 тысяч рублей. Еще водителей ищут в соседнем Надеждинском округе. Надо отметить, что во Владивостоке ТБО вывозят не только частные компании, выигравшие контракты, но и главный по мусору в крае — Приморский экологический оператор (ПЭО). Он же и разыгрывает контракты на «оказание услуг по транспортированию твердых коммунальных отходов». В начале года разыграли более 10 контрактов на общую сумму в почти 850 млн рублей. Наиболее крупные контракты касаются Владивостока. Так, вывоз ТКО в Первомайском районе оценен в 159,4 млн рублей, а в Первомайском и Ленинском районах в 145,2 млн рублей. Торги прошли в конце января, на них подали по одной заявке, которые соответствовали требованиям. По многим другим контрактам также успешно прошли торги. Правда, поможет ли это кардинально изменить работу по вывозу мусора?

Кроме того, региональное министерство ЖКХ весной 2025 года анонсировало установку 700 видеокамер, которые должны следить и сигнализировать о наполняемости контейнеров и площадок, но к концу года установили только около 100 камер и даже подключили к какой-то автоматизированной системе. Правда к региональной или федеральной системе не уточняется. Но если посмотреть портал государственных закупок, то видно, что в конце 2023 года ПЭО разыграл контракт на предоставление услуг по модернизации серверной платформы АИС «Полигон», сумма контракта составила почти 550 тысяч рублей. Но вернемся к настоящему. В приморском сегменте телеграм-каналов практически ежедневно публикуются фотографии неубранных мусорных площадок. В объектив обычных приморцев попадает как краевая столица, так и другие населенные пункты. Поэтому уже сейчас можно предположить, что, несмотря на болезненные потуги — проблемы с вывозом мусора еще долго будут беспокоить жителей края.