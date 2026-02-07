Новик: ЕС в 20 пакете санкций решил попытаться заблокировать инфраструктуру РФ

«20 санкций ЕС, официальное введение которого запланировано в конце февраля 2026 года, знаменует собой переход от политики “ценового регулирования” к стратегии тотальной инфраструктурной блокады, направленной на возможное ослабление России», — сказал Новик в беседе с ТАСС. ЕС намерен утвердить новый пакет санкций до 24 февраля 2026 года.