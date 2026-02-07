Новик: ЕС в 20 пакете санкций решил попытаться заблокировать инфраструктуру РФ

«20 санкций ЕС, официальное введение которого запланировано в конце февраля 2026 года, знаменует собой переход от политики “ценового регулирования” к стратегии тотальной инфраструктурной блокады, направленной на возможное ослабление России», — сказал Новик в беседе с ТАСС. ЕС намерен утвердить новый пакет санкций до 24 февраля 2026 года.
Накануне глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что новый пакет антироссийских санкций ЕС ограничит обслуживание перевозок нефти из РФ. Кроме этого, по заявлению главы ЕК, в список ограничительных мер попадут еще 20 региональных банков их России.
