Новый лососевый рыбоводный завод открыли в Приморье

Предприятие на реке Зеркальной сможет выращивать миллионы штук молоди кеты в год.

Источник: Комсомольская правда

В Приморском крае появился новый современный лососевый рыбоводный завод. 6 февраля объект, расположенный на реке Зеркальная в Кавалеровском муниципальном округе, осмотрела межведомственная комиссия Росрыболовства с участием представителей профильного министерства. Подробнее — в материале «Комсомольской правды — Дальний Восток».

На первом этапе мощность предприятия составляет 6,413 миллиона штук молоди кеты в год. Строительство завода ведется поэтапно. В перспективе максимальная мощность по закладке инкубированной икры должна достигнуть 25 миллионов штук ежегодно.

Выращенную молодь планируют содержать в садках непосредственно в русле реки Зеркальной. Рыбу будут подкармливать до момента выпуска в естественную среду обитания.

Первая закладка инкубированной икры кеты намечена на конец текущего года. Выпуск молоди в реку Зеркальную запланирован на весну 2027 года.