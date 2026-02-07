Сняты ограничения на вывоз ряда товаров из Витебщины в ЕС

Речь идет о товарах из приложения к постановлению Совмина от 12 апреля 2022 года № 224. Тогда был утвержден список из 15 пунктов. В частности, физлицам было запрещено вывозить более 2 кг пшеничной муки, свыше 1 кг гречки, 1 кг риса, более литра растительного масла и до трех банок мясных, молочных и рыбных консервов.