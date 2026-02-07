Сняты ограничения на вывоз ряда товаров из Витебщины в ЕС

МИНСК, 7 фев — Sputnik. Запрет на вывоз некоторых товаров из Витебской области за пределы таможенной территории ЕАЭС отменен, говорится в решении Витебского облисполкома.
«Не распространяется (запрет — Sputnik) на товары, приобретенные физическими лицами, в случае их вывоза из Республики Беларусь в Латвийскую Республику, Литовскую Республику в срок по 31 декабря 2026 г.», — сказано в тексте решения.
Речь идет о товарах из приложения к постановлению Совмина от 12 апреля 2022 года № 224. Тогда был утвержден список из 15 пунктов. В частности, физлицам было запрещено вывозить более 2 кг пшеничной муки, свыше 1 кг гречки, 1 кг риса, более литра растительного масла и до трех банок мясных, молочных и рыбных консервов.
В постановлении отмечалось, что эти меры нужны для «стабилизации ситуации на потребительском рынке и обеспечения национальной продовольственной безопасности».
Также документ Совмина гласил, что ограничения не касаются покупок в duty free, а также мест или случаев, которые определяют облисполкомы.
На данный момент в Витебской области работает только один пункт пропуска на границе с ЕС — «Григоровщина» (с латвийской стороны «Патерниеки»). Остальные два пункта пропуска на границе региона с Латвией и Литвой не работают по инициативе сопредельной стороны.