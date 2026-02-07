Ричмонд
-1°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сняты ограничения на вывоз ряда товаров из Витебщины в ЕС

Новый губернатор Витебской области снял запрет на вывоз в Литву и Латвию муки, гречки и других продуктов питания.

Источник: Telegram / ГПК Беларуси

МИНСК, 7 фев — Sputnik. Запрет на вывоз некоторых товаров из Витебской области за пределы таможенной территории ЕАЭС отменен, говорится в решении Витебского облисполкома.

«Не распространяется (запрет — Sputnik) на товары, приобретенные физическими лицами, в случае их вывоза из Республики Беларусь в Латвийскую Республику, Литовскую Республику в срок по 31 декабря 2026 г.», — сказано в тексте решения.

Речь идет о товарах из приложения к постановлению Совмина от 12 апреля 2022 года № 224. Тогда был утвержден список из 15 пунктов. В частности, физлицам было запрещено вывозить более 2 кг пшеничной муки, свыше 1 кг гречки, 1 кг риса, более литра растительного масла и до трех банок мясных, молочных и рыбных консервов.

В постановлении отмечалось, что эти меры нужны для «стабилизации ситуации на потребительском рынке и обеспечения национальной продовольственной безопасности».

Также документ Совмина гласил, что ограничения не касаются покупок в duty free, а также мест или случаев, которые определяют облисполкомы.

На данный момент в Витебской области работает только один пункт пропуска на границе с ЕС — «Григоровщина» (с латвийской стороны «Патерниеки»). Остальные два пункта пропуска на границе региона с Латвией и Литвой не работают по инициативе сопредельной стороны.