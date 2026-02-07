На ремонт школы № 9 в Калининграде выделили 190 млн рублей

На ремонт школы № 9 в Калининграде выделили 189,8 миллиона рублей. Информацию об этом опубликовали на сайте регионального «Центра торгов».
Школа имени Дьякова располагается на Балтийском шоссе, 110. Специалистам предстоит выполнить комплексный капитальный ремонт здания.
Власти готовятся объявить аукцион по выбору подрядчика. Финансирование рассчитано до 2027 года.
Ранее губернатор Алексей Беспрозванных рассказал, что в 2026 году начнут ремонтировать пять учебных учреждений. Помимо школы № 9 в Калининграде приведут в порядок старый корпус школы № 1 в Светлогорске, школу в посёлке Зорино под Гвардейском, ШИЛИ, а также школу № 5 в Светлом.