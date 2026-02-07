Пройдено 77% строительства метро «Театральная» в Самаре

Фомин также сообщил, что в этом году активные строительные работы начнутся и на соседней станции «Алабинская». Это необходимо для того, чтобы обе новые станции метро были сданы в эксплуатацию одновременно. Региональные власти держат ход строительства на особом контроле, пишет Самара-МК.