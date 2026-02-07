Ричмонд
Пройдено 77% строительства метро «Театральная» в Самаре


На данный момент полностью завершена самая сложная часть — проходка тоннелей. Сейчас строители обустраивают основание для будущих путей.

В Самаре продолжается строительство новой станции метро «Театральная». Согласно отчёту регионального министерства строительства, объект уже готов на 77%. Работы на площадке идут без остановки, в круглосуточном режиме.

На стройке сейчас занято 275 человек, и штат продолжает увеличиваться. Как заявил исполняющий обязанности министра строительства Самарской области Александр Фомин, работы идут строго по графику, без задержек. Все этапы, включая поставки материалов, находятся под постоянным контролем.

В левом тоннеле эти работы выполнены на 80% и должны быть закончены в феврале. Затем аналогичные работы начнутся в правом тоннеле, а в левом приступят к укладке рельс.

Фомин также сообщил, что в этом году активные строительные работы начнутся и на соседней станции «Алабинская». Это необходимо для того, чтобы обе новые станции метро были сданы в эксплуатацию одновременно. Региональные власти держат ход строительства на особом контроле, пишет Самара-МК.