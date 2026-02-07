Помогут при нулевой видимости: в аэропортах Индии появится южноуральская техника для посадки самолетов

Система критически важна для безопасности полетов в сложных метеоусловиях. Она в реальном времени передает точные данные о положении самолета относительно взлетно-посадочной полосы, что позволяет совершать посадку даже при практически нулевой видимости. Это существенно повышает регулярность авиасообщения в регионах с частыми туманами и муссонами.