Помогут при нулевой видимости: в аэропортах Индии появится южноуральская техника для посадки самолетов

Челябинское предприятие получило крупный контракт на поставку в Индию дополнительного оборудования для систем посадки воздушных судов. Речь идет о модернизации радиотехнической инфраструктуры сразу в нескольких ключевых аэропортах страны. Поставки нового оборудования запланированы на 2026 год.
Система критически важна для безопасности полетов в сложных метеоусловиях. Она в реальном времени передает точные данные о положении самолета относительно взлетно-посадочной полосы, что позволяет совершать посадку даже при практически нулевой видимости. Это существенно повышает регулярность авиасообщения в регионах с частыми туманами и муссонами.
Директор Фонда развития промышленности Челябинской области Сергей Казаков связывает успех с эффективной господдержкой. Он отметил, что грамотное использование ее инструментов дает возможность реализовать такие крупные международные проекты.