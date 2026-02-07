Иркутский авиазавод получил новые станки для сборки МС-21

— Вместе со станками завод приобрел специальный программно-аппаратный тренажер для подготовки операторов. Он полностью российского производства. Тренажер точно имитирует панель управления реального станка, включая контроллер и пульт. На нем будущие специалисты смогут освоить базовые навыки, а именно научатся программировать задачи, устанавливать инструменты и контролировать качество обработки деталей, — говорится в сообщении корпорации.