Иркутский авиазавод получил новые станки для сборки МС-21

Также завод приобрел специальный программно-аппаратный тренажер для подготовки операторов.

Источник: ПАО "ОАК"

Иркутский авиационный завод оснастил свои механосборочные цеха современными фрезерными станками с отечественным числовым программным управлением. Как сообщили КП-Иркутск в Объединенной авиастроительной корпорации, это оборудование будут использовать для изготовления деталей самолета МС-21 из титановых сплавов.

— Вместе со станками завод приобрел специальный программно-аппаратный тренажер для подготовки операторов. Он полностью российского производства. Тренажер точно имитирует панель управления реального станка, включая контроллер и пульт. На нем будущие специалисты смогут освоить базовые навыки, а именно научатся программировать задачи, устанавливать инструменты и контролировать качество обработки деталей, — говорится в сообщении корпорации.

Этот обучающий комплекс уже прошел испытания и скоро начнет работать. Его использование позволит сократить срок адаптации новых сотрудников, снизить риск поломок дорогостоящего оборудования и повысить общую производительность труда.

