Названы сферы с самой низкой зарплатой в Омской области

«Общая средняя зарплата в Омской области в ноябре составила 71 455 рублей, что почти на 2 тысячи рублей меньше, чем месяцем ранее», — отмечают специалисты.
В числе аутсайдеров по уровню оплаты труда оказались традиционные производственные и сервисные отрасли. Так, наименьшие доходы зафиксированы в производстве одежды (27,3 тысячи рублей) и изготовлении изделий из кожи (29,7 тысячи рублей). Немногим выше зарплаты в деревообрабатывающей промышленности (35 тысяч рублей), производстве мебели (42,9 тысячи), сфере операций с недвижимостью (43,9 тысячи), а также в гостиничном и ресторанном бизнесе (48,2 тысячи рублей).
Для сравнения, максимальные средние зарплаты отмечены в нефтепереработке (172,1 тысячи рублей), сфере ремонта и монтажа оборудования (115,3 тысячи рублей), автомобилестроении (109,7 тысячи) и финансовом секторе (103,2 тысячи).
Напомним, что в России предложили иначе платить педагогам. Правительство РФ совместно с работодателями и профсоюзами рекомендовало установить долю оклада на уровне не менее 70% от общей зарплаты работников сферы образования.