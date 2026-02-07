Названы сферы с самой низкой зарплатой в Омской области

В числе аутсайдеров по уровню оплаты труда оказались традиционные производственные и сервисные отрасли. Так, наименьшие доходы зафиксированы в производстве одежды (27,3 тысячи рублей) и изготовлении изделий из кожи (29,7 тысячи рублей). Немногим выше зарплаты в деревообрабатывающей промышленности (35 тысяч рублей), производстве мебели (42,9 тысячи), сфере операций с недвижимостью (43,9 тысячи), а также в гостиничном и ресторанном бизнесе (48,2 тысячи рублей).