Профессия сварщика стала одной из самых высокооплачиваемых на Кубани

По оценкам собеседницы издания, спрос постепенно смещается в сторону специалистов, сочетающих цифровую грамотность с глубокими отраслевыми или профессиональными знаниями, а ценность прикладных, рабочих профессий еще больше укрепляется. Практические навыки и рабочие специальности не просто сохраняют востребованность, они демонстрируют устойчивость к различным переменам. Более того, в текущих условиях эти профессии переживают ренессанс, предлагая не только стабильность, но и конкурентоспособный, а зачастую и опережающий рост доходов, отметила госпожа Качанова.