«Белоруснефть» сказала, что будет с ценами на топливо в Беларуси в 2026

По его словам, в конце 2025 года представители Министерства финансов упоминали про необходимость повышения цен примерно на 3%. Каморников заявил, что это вовсе не значит, что цены на АЗС увеличатся ровно на указанный процент. Он пояснил, что решение будет комплексным, будет учитывать множество факторов.