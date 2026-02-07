«Белоруснефть» сказала, что будет с ценами на топливо в Беларуси в 2026 году. Подробности порталу av.by озвучил заместитель генерального директора компании «Белоруснефть» по обеспечению углеводородным сырьем и реализации продукции Сергей Каморников.
Издание напомнило о том, что в марте 2025 года было постепенное повышение цен на топливо: по две копейки на протяжении нескольких недель. И поинтересовалось, ожидать ли белорусам чего-то подобного в 2026 году.
Сергей Каморников подчеркнул, что компания не принимает решения по изменению цен. И уточнил, что это является прерогативой государственных органов.
— На данный момент мы не располагаем точной информацией о дате или размере повышения, — сообщил заместитель генерального директора.
По его словам, в конце 2025 года представители Министерства финансов упоминали про необходимость повышения цен примерно на 3%. Каморников заявил, что это вовсе не значит, что цены на АЗС увеличатся ровно на указанный процент. Он пояснил, что решение будет комплексным, будет учитывать множество факторов.