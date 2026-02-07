Ричмонд
В Самаре обсудили концепцию развития исторического района

На первом обсуждении представили концепцию комплексного развития Безымянки.

В Самаре стартовал процесс обновления одного из самых масштабных городских районов — Безымянки. На первом обсуждении представили концепцию её комплексного развития, охватывающую территории сразу трёх городских районов.

Ключевую роль в презентации сыграл архитектор Пётр Яковлев. Он обозначил главные задачи предстоящей работы:

  • ликвидировать 357 аварийных домов;
  • привести в порядок сотни ветхих строений;
  • сформировать «зелёный каркас» района;
  • улучшить транспортную доступность.

В основе плана — государственная программа реновации. Авторы концепции стремятся соблюсти баланс: с одной стороны, модернизировать пространство, с другой — учесть интересы инвесторов и сохранить исторический облик территории.

Особое внимание в документе уделено наследию района: его характерным просторным дворам и самобытной архитектуре. Среди предложений — создание музея Безымянки в ДК «Самарец», а также демонстрация примеров новой жилой застройки, гармонирующей с окружением.

Эксперты, участвовавшие в обсуждении, указали на некоторые пробелы: в частности, не раскрыт потенциал местных промышленных предприятий, а для планирования социальной инфраструктуры требуется детальный демографический расчёт.

Министр градостроительной политики региона Андрей Грачёв заверил, что работа над документом будет продолжена с учётом всех поступивших замечаний. После доработки концепцию вынесут на рассмотрение градостроительного совета при губернаторе.