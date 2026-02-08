Маркетинг, который приносит деньги: крупнейший форум Центральной Азии пройдет в Ташкенте

В столице Узбекистана пройдет Tashkent Marketing Forum 2026 — крупнейшая маркетинговая конференция Центральной Азии и главное профессиональное событие года для тех, кто отвечает за рост бизнеса, передает DKNews.kz.
Форум объединит более 50 спикеров из Узбекистана, России, Казахстана, Беларуси, Израиля и Италии — экспертов с реальным опытом работы в ведущих мировых и региональных брендах. Это не теоретики и не мотивационные спикеры, а практики, которые ежедневно работают с рынками, бюджетами и результатами.
Формат без воды — только практика.
TMF 2026 пройдет в формате 7 параллельных секций в 4 залах, что позволит каждому участнику собрать собственную программу — под задачи своего бизнеса и уровень экспертизы. Можно выбрать стратегию, digital, исследования, брендинг или искусственный интеллект и не тратить время на нерелевантные темы.
«TMF — это, в первую очередь, практический форум. Мы будем делать разборы реальных кейсов с цифрами, ошибками и решениями. Отдельный акцент сделан на профессиональное общение. Мы ожидаем большой эффект от нетворкинга, ведь на одной площадке встретятся маркетологи, предприниматели, топ-менеджеры и представители агентств», — отмечает организатор форума Диёр Мирзаахмедов, председатель Маркетинговой ассоциации Узбекистана.
Именно этот подход сделал форум заметным не только в Узбекистане, но и за его пределами.
От стратегий роста до искусственного интеллекта.
Программа форума охватывает весь спектр современного маркетинга:
- Inspire Session — панельные дискуссии с лидерами рынка о стратегиях роста, построении маркетинга и реальных бизнес-кейсах. Здесь выступят маркетинг-директора крупнейших экосистем, банков, ритейла и FMCG.
- Local Opportunities — секция о локальных возможностях рынка Узбекистана, национальных кейсах и росте брендов внутри страны.
- Marketing Research — аналитика, исследования, работа с данными, сегментация аудитории и инсайты. Отдельная панель будет посвящена карьере в исследовательских агентствах.
- Digital Marketing — performance, автоматизация, воронки продаж, современные digital-инструменты и масштабирование онлайн-продвижения.
- PR & SMM — коммуникации, репутация бренда, работа с сообществами и CSR/ESG как инструмент бизнес-результатов.
- Strategy & Branding — позиционирование, ценность бренда и долгосрочные стратегии развития.
- AI & IT Marketing — искусственный интеллект, MarTech, IT-маркетинг и цифровые инновации, которые уже меняют рынок.
Сессии проходят при поддержке Ipak Yuli Bank, что подчеркивает высокий уровень партнерства и доверия к форуму.
Нетворкинг, ярмарка и награды.
Помимо деловой программы участников ждет:
- ярмарка «Маркетинг года», где агентства и партнеры представят актуальные продукты и решения на специальных условиях;
- one-to-one сессии с экспертами для обсуждения конкретных маркетинговых задач;
- Tashkent Marketing Awards — церемония награждения лучших брендов и маркетологов Узбекистана по итогам 2025 года.
После форума участники получат доступ к записям всех выступлений и сертификат об участии, что делает мероприятие ценным не только в моменте, но и в долгосрочной перспективе.
Почему TMF 2026 нельзя пропустить.
Tashkent Marketing Forum — это не конференция «для галочки». Это рабочая площадка, где обсуждают то, что действительно приносит рост, деньги и конкурентное преимущество. Здесь формируются связи, которые продолжают работать после события, и идеи, которые превращаются в конкретные действия.
Для Центральной Азии TMF 2026 становится ориентиром того, каким должен быть современный маркетинговый форум — практичным, честным и нацеленным на результат.