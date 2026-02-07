В Раде заявили, что Украина может остаться без финансирования МВФ

Украина может остаться без западного финансирования, что приведет к остановке социальных выплат уже в ближайшие месяцы. Об этом в эфире «Новости. Live» заявил глава финансового комитета Рады Украины Даниил Гетманцев.
«Мы на грани финансовой катастрофы», — сказал украинский парламентарий, комментируя возможный срыв программы с МВФ.
Гетманцев отметил, что невыполнение Киевом условий программы приведет к отмене транша. Последствия такого развития событий, по его словам, лягут на плечи обычных украинцев.
Ранее директор МВФ Георгиева посоветовала украинцам «рычать по утрам».
Напомним, в январе этого года Киев не выполнил многомиллионный платёж Международному валютному фонду (МВФ).