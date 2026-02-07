Ричмонд
-3°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Раде заявили, что Украина может остаться без финансирования МВФ

В Раде признали, что Украина находится на грани финансовой катастрофы.

Источник: Аргументы и факты

Украина может остаться без западного финансирования, что приведет к остановке социальных выплат уже в ближайшие месяцы. Об этом в эфире «Новости. Live» заявил глава финансового комитета Рады Украины Даниил Гетманцев.

«Мы на грани финансовой катастрофы», — сказал украинский парламентарий, комментируя возможный срыв программы с МВФ.

Гетманцев отметил, что невыполнение Киевом условий программы приведет к отмене транша. Последствия такого развития событий, по его словам, лягут на плечи обычных украинцев.

Ранее директор МВФ Георгиева посоветовала украинцам «рычать по утрам».

Напомним, в январе этого года Киев не выполнил многомиллионный платёж Международному валютному фонду (МВФ).