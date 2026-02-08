Ричмонд
Молдавские фермеры продолжают уборку свеклы в экстремальных зимних условиях

На севере Молдовы фермеры все еще продолжают уборку сахарной свеклы, несмотря на снег и гололед.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 7 фев — Sputnik. Фермеры на севере Молдовы продолжают уборку сахарной свеклы даже экстремальных условиях зимы — в мороз, снег и обледенение.

По информации издания Logos Press, осенью урожай свеклы был убран на площади 11 500 гектаров, однако из-за плохих погодных условий сельхозпродукция осталась на 3000 га.

«Это впервые за 27 лет, когда уборочные работы затянулись до середины зимы», — цитирует издание председателя Ассоциации производителей сахарной свеклы Алексея Кирияка.

Фермеры продолжают работать, хотя по ночам температура в последние дня опускалась ниже −20°C, а днем не поднималась выше −13°C.

Сельхозпроизводители надеются собрать около 120 000 тонн сахарной свеклы на замерзших полях, по их словам она все еще годится на переработку для производства сахара.