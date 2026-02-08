Соцфонд: средние пенсии неработающих превысили 30 тыс. рублей в 11 регионах

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Количество регионов со средней пенсией более 30 тыс. рублей среди неработающих пенсионеров выросло в России за год почти вдвое, до 11. Об этом свидетельствуют данные Соцфонда, которые изучил ТАСС.