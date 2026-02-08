Соцфонд: средние пенсии неработающих превысили 30 тыс. рублей в 11 регионах

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Количество регионов со средней пенсией более 30 тыс. рублей среди неработающих пенсионеров выросло в России за год почти вдвое, до 11. Об этом свидетельствуют данные Соцфонда, которые изучил ТАСС.
«Средний размер пенсионного обеспечения среди неработающих пенсионеров: Чукотский автономный округ — 41 026,55 рублей, Ненецкий автономный округ — 37,1 тыс. рублей, Камчатский край — 36,7 тыс. рублей, Магаданская область — 36,3 тыс. рублей, Ханты-Мансийский автономный округ — 35,7 тыс. рублей, Ямало-Ненецком автономной округ — 35,3 тыс. рублей, Мурманская область — 33 тыс. рублей, Сахалинская область — 32,5 тыс. рублей, Республика Саха — 32,2 тыс. рублей, Республика Коми — 30,6 тыс. рублей, Архангельская область — 30,2 тыс. рублей», — говорится в материалах.
В 2024 году в декабре только в шести регионах России средняя пенсия неработающих превышала 30 тыс. рублей. Это Чукотский автономный округ (37,5 тыс. рублей), Ненецкий автономный округ (33,7 тыс. рублей), Камчатский край (33,3 тыс. рублей), Магаданская область (33 тыс. рублей), Ханты-Мансийский автономный округ (32,5 тыс. рублей) и Ямало-Ненецкий автономный округ (32,2 тыс. рублей).
Ранее сообщалось, что средняя по России пенсия неработающих граждан составила в декабре 2025 года 23,9 тыс. рублей.
Средний размер пенсионного обеспечения в Российской Федерации среди неработающих граждан в декабре 2025 года составил 23 996 рублей, а в декабре 2024-го — 21 704 рубля.