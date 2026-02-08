Грызлов: Россия и Белоруссия ожидают рекордный товарооборот в 2025 году

Посол России в Белоруссии Борис Грызлов сообщил, что в 2024 году объём взаимной торговли между двумя странами достиг примерно 50 млрд долларов. Об этом пишет ТАСС.
По оценке дипломата, в 2025 году стороны рассчитывают выйти на ещё более высокие показатели и обновить рекорд по товарообороту.
Дипломат отметил, что подавляющая часть расчётов в двусторонней торговле уже ведётся в национальных валютах. По его словам, доля таких операций превышает 95%, что отражает стремление Москвы и Минска к снижению зависимости от внешних финансовых инструментов.
Он подчеркнул, что переход на расчёты в рублях и белорусских рублях способствует укреплению экономического суверенитета Союзного государства и поддержанию макроэкономической устойчивости. Такая финансовая модель, по мнению дипломата, формирует более стабильную основу для дальнейшего роста сотрудничества.
Ранее премьер-министр Михаил Мишустин на заседании Совета министров Союзного государства отметил скоординированную работу правительств при выполнении положений договора между РФ и Белоруссией.