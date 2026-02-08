Крым может увеличить объемы воды для аграриев за счет очистки сточных вод

«Это важный резерв для сельского хозяйства. Если посчитать объемы стоков, которые мы имеем, то можно было бы говорить о полном обеспечении водной безопасности Крыма. Я не говорю на 100%. Но где-то на 10, 20 и 30% ежегодно увеличивать, и использовать именно там, где существует дефицит», — предложил Николенко.