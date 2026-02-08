Ричмонд
Крым может увеличить объемы воды для аграриев за счет очистки сточных вод

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 фев — РИА Новости Крым. В Крыму для эффективного использования такого ценного ресурса, как вода, необходимо не только решать вопрос увеличения проектного объема водохранилищ естественного стока, но и разрабатывать и внедрять технологии очистки сточных вод для их вторичного использования аграриями.

Источник: Reuters

Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» заявил завкафедрой химических технологий водопользования «Института биохимических технологий, экологии и фармации» КФУ, доктор технических наук, профессор Илья Николенко.

Сберечь стоки.

По его словам, в ряде стран в регионах вторично используют сточные воды, и Крым мог бы последовать этому примеру.

«Это важный резерв для сельского хозяйства. Если посчитать объемы стоков, которые мы имеем, то можно было бы говорить о полном обеспечении водной безопасности Крыма. Я не говорю на 100%. Но где-то на 10, 20 и 30% ежегодно увеличивать, и использовать именно там, где существует дефицит», — предложил Николенко.

Он пояснил, что такая вода «является источником тех элементов, которые могут использоваться для сельского хозяйства».

И сохранить накопленное.

Директор научно-производственной фирмы «Водные технологии» Анатолий Копачевский дополнил коллегу, отметив, что аграрии Крыма в нынешних условиях лишены того объема воды, который обеспечивал Северо-Крымский канал, строившийся главным образом для нужд сельского хозяйства республики.

При этом накопленные в водохранилищах объемы водного ресурса приходится сбрасывать из-за их переполненности в периоды сильных дождей или обильного снеготаяния.

Так, например, по словам Копачевского, в Аянское водохранилище — одно из трех питающих Симферополь — «за январь поступило 6,4 млн кубометров воды, и почти 6 млн кубов уже было сброшено, потому что оно наполнилось полностью».

При таких темпах наполнения, какие были в первый месяц 2026 года, технологический сброс в ближайшее время ждет и Симферопольское водохранилище, предупредил эксперт.

Нужны исследования.

«Нам эта вода для хозяйствования на территории Крыма необходима. Поэтому необходимо пересматривать как графики управления водными ресурсами, так и структуру хозяйствования», — считает Копачевский.

Речь о том, чтобы изыскать возможность улавливать осадки, которые в определенные периоды года начинают идти теперь в Крыму более обильно, и перенаправлять их туда, где вода будет использована с высокой эффективностью, подчеркнул он.

«В Салгирском бассейне есть большое количество малых прудов, их суммарный объем достаточно велик, и первая порция технологических сбросов, которые будут сброшены по руслу Салгира, заполнят их. Но если паводки будут иметь системный характер, то таких прудов не хватит, и большая часть воды будет уходить бесконтрольно, без большой пользы», — сказал Копачевский.

Он также отметил, что «пока трудно сказать, будет ли год 2026 году водообильным с точки зрения осадков, которые обеспечат необходимую влагозарядку для сельхозпроизводителей».