Крым может увеличить объемы воды для аграриев за счет очистки сточных вод

Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» заявил завкафедрой химических технологий водопользования «Института биохимических технологий, экологии и фармации» КФУ, доктор технических наук, профессор Илья Николенко.
Сберечь стоки.
По его словам, в ряде стран в регионах вторично используют сточные воды, и Крым мог бы последовать этому примеру.
«Это важный резерв для сельского хозяйства. Если посчитать объемы стоков, которые мы имеем, то можно было бы говорить о полном обеспечении водной безопасности Крыма. Я не говорю на 100%. Но где-то на 10, 20 и 30% ежегодно увеличивать, и использовать именно там, где существует дефицит», — предложил Николенко.
Он пояснил, что такая вода «является источником тех элементов, которые могут использоваться для сельского хозяйства».
И сохранить накопленное.
Директор научно-производственной фирмы «Водные технологии» Анатолий Копачевский дополнил коллегу, отметив, что аграрии Крыма в нынешних условиях лишены того объема воды, который обеспечивал Северо-Крымский канал, строившийся главным образом для нужд сельского хозяйства республики.
При этом накопленные в водохранилищах объемы водного ресурса приходится сбрасывать из-за их переполненности в периоды сильных дождей или обильного снеготаяния.
Так, например, по словам Копачевского, в Аянское водохранилище — одно из трех питающих Симферополь — «за январь поступило 6,4 млн кубометров воды, и почти 6 млн кубов уже было сброшено, потому что оно наполнилось полностью».
При таких темпах наполнения, какие были в первый месяц 2026 года, технологический сброс в ближайшее время ждет и Симферопольское водохранилище, предупредил эксперт.
Нужны исследования.
«Нам эта вода для хозяйствования на территории Крыма необходима. Поэтому необходимо пересматривать как графики управления водными ресурсами, так и структуру хозяйствования», — считает Копачевский.
Речь о том, чтобы изыскать возможность улавливать осадки, которые в определенные периоды года начинают идти теперь в Крыму более обильно, и перенаправлять их туда, где вода будет использована с высокой эффективностью, подчеркнул он.
«В Салгирском бассейне есть большое количество малых прудов, их суммарный объем достаточно велик, и первая порция технологических сбросов, которые будут сброшены по руслу Салгира, заполнят их. Но если паводки будут иметь системный характер, то таких прудов не хватит, и большая часть воды будет уходить бесконтрольно, без большой пользы», — сказал Копачевский.
Он также отметил, что «пока трудно сказать, будет ли год 2026 году водообильным с точки зрения осадков, которые обеспечат необходимую влагозарядку для сельхозпроизводителей».