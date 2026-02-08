Беларусь рассчитывает поставить в Индию еще 20 карьерных самосвалов БЕЛАЗ

МИНСК, 8 фев — Sputnik. Беларусь рассчитывает на дополнительную поставку до 20 карьерных самосвалов БЕЛАЗ в Индию, сообщил белорусский посол в Нью-Дели Михаил Касько телеканалу «Беларусь 1».
По его словам, техника успешно эксплуатируется на объектах государственного предприятия Coal India, крупнейшего производителя угля в стране.
«Практически 100 БЕЛАЗов продолжают успешно работать. Рассчитываем, что до 20 машин, возможно, еще дополнительно сюда придут», — сказал Касько.
Посол также сообщил, что Беларусь и Индия продолжают переговоры о создании сборочного производства белорусских тракторов. Проект реализуется совместно с Минским тракторным заводом и министерством промышленности по поручению белорусского лидера.
Несмотря на задержки, текущие подходы МТЗ, по словам дипломата, позволяют рассчитывать на продвижение проекта.
Он подчеркнул, что индийский рынок сельхозтехники остается одним из крупнейших в мире — ежегодно здесь продается около миллиона тракторов. Беларусь намерена занять свою нишу, предлагая энергонасыщенные модели, технику для хлопковых и рисовых полей и другие.
«И даже если мы из этого миллиона сможем занять какую-то небольшую нишу, даже один процент, это уже десятки тысяч машин», — сказал Касько.
На июльском совещании, посвященном внешней торговле, экспорту и инвестициям, президент Беларуси Александр Лукашенко подчеркивал, что в современных условиях дипломаты и правительство должны уделять особое внимание экспорту и инвестициям.
Он говорил о том, что порой нужны жесткие и нетрадиционные методы работы, но «экономику страны нужно удержать».