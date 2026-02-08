Ричмонд
-9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Беларусь рассчитывает поставить в Индию еще 20 карьерных самосвалов БЕЛАЗ

Белорусская и индийская стороны ведут переговоры также о создании сборочного производства тракторов в Индии.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 8 фев — Sputnik. Беларусь рассчитывает на дополнительную поставку до 20 карьерных самосвалов БЕЛАЗ в Индию, сообщил белорусский посол в Нью-Дели Михаил Касько телеканалу «Беларусь 1».

По его словам, техника успешно эксплуатируется на объектах государственного предприятия Coal India, крупнейшего производителя угля в стране.

«Практически 100 БЕЛАЗов продолжают успешно работать. Рассчитываем, что до 20 машин, возможно, еще дополнительно сюда придут», — сказал Касько.

Посол также сообщил, что Беларусь и Индия продолжают переговоры о создании сборочного производства белорусских тракторов. Проект реализуется совместно с Минским тракторным заводом и министерством промышленности по поручению белорусского лидера.

Несмотря на задержки, текущие подходы МТЗ, по словам дипломата, позволяют рассчитывать на продвижение проекта.

Он подчеркнул, что индийский рынок сельхозтехники остается одним из крупнейших в мире — ежегодно здесь продается около миллиона тракторов. Беларусь намерена занять свою нишу, предлагая энергонасыщенные модели, технику для хлопковых и рисовых полей и другие.

«И даже если мы из этого миллиона сможем занять какую-то небольшую нишу, даже один процент, это уже десятки тысяч машин», — сказал Касько.

На июльском совещании, посвященном внешней торговле, экспорту и инвестициям, президент Беларуси Александр Лукашенко подчеркивал, что в современных условиях дипломаты и правительство должны уделять особое внимание экспорту и инвестициям.

Он говорил о том, что порой нужны жесткие и нетрадиционные методы работы, но «экономику страны нужно удержать».

Узнать больше по теме
Александр Лукашенко: биография единственного в истории президента Республики Беларусь
Он руководит страной дольше всех в современной Европе, не считая монархов. Биография главы единственного президента Республики Беларусь Александра Лукашенко — в материале.
Читать дальше