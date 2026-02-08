На развитие туризма в Хабаровском крае потратят свыше 65 миллионов рублей

В Хабаровском крае в 2026 году на развитие событийного туризма, инфраструктуры и маршрутов выделят свыше 65 миллионов рублей. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», средства предусмотрены в рамках «Единой субсидии» по нацпроекту «Туризм и гостеприимство», инициированного президентом России Владимиром Владимировичем Путиным.
По информации пресс-службы регионального министерства туризма, значительную часть средств выделят на популяризацию событийных мероприятий, которые повышают привлекательность Хабаровского края для путешественников. Кроме того, субсидирование коснутся инициативы бизнеса по благоустройству объектов инфраструктуры и турмаршрутов.
— Средства будут предоставлены компаниям и предпринимателям по итогам конкурса. Участники, прошедшие отбор, получат возмещение затрат на создание и модернизацию объектов, необходимых для комфортного и безопасного пребывания туристов на природных и культурных маршрутах края, — отметили в ведомстве.
Напомним, что в прошлом году туротрасль региона поддержали в рамках «Единой субсидии» на сумму в 35 миллионов рублей. Деньги были выделены базам отдыха, глэмпинг-парку и отелям на проведение ремонта зданий и систем электроснабжения, на приобретение генераторных установок и санитарных модулей, а также на оборудование номеров.