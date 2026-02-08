Нацбанк назвал курс евро и курс доллара на 8 февраля

В Национальном банке определили валютные курсы на 8 февраля, воскресенье. Курс российского рубля, курс доллара и курс евро остались на уровне курсовых значений, установленных перед выходными.
Официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам Нацбанк устанавливает ежедневно. В том числе курсы доллара, евро и российского рубля, операции с которыми чаще всего совершают белорусы в банках.
Так, на воскресенье, 8 февраля, Национальный банк установил такие курсы валют: 1 доллар США равен 2,8616 белорусского рубля, 1 евро — 3,3713 белорусского рубля, 100 российских рублей — 3,7424 белорусского рубля.
В сравнении с валютными курсами, установленными на пятницу, 6 февраля, и субботу, 7 февраля, курс евро, курс доллара и курс российского рубля были сохранены на воскресенье, 8 февраля.
Еще Нацбанк сказал, что происходит с долларами на руках у белорусов.