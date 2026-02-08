Ричмонд
Морозы массово превращают российские электромобили Evolute в «кирпичи»

Ряд владельцев российских электромобилей Evolute столкнулся с серьёзными проблемами в эксплуатации в условиях низких температур. Как сообщает Telegram-канал SHOT, в сильные морозы автомобили начинают терять мощность прямо во время движения, а в некоторых случаях полностью отказывают.

Источник: Life.ru

Российские электромобили Evolute массово отказывают в сильные морозы. Видео © SHOT.

Некоторые водители фиксировали падение скорости до 25 км/ч без возможности разгона, в то время как другие машины и вовсе «глохли» на дороге, заставляя вызывать эвакуатор. Основной причиной сбоев называют быстрый разряд аккумуляторной батареи на морозе.

Другие жалобы связаны со сбоями в системе отображения данных: показатели расхода энергии и другие параметры могут резко меняться после перезапуска двигателя. Наиболее серьёзные проблемы возникают у тех, кто не использовал автомобиль несколько дней — машина перестаёт реагировать на ключ, не открывается и не заводится. Кроме того, некоторые владельцы отмечают протечки воды с крыши прямо в салон во время движения.

Ранее появились информация о технических сбоях в автомобилях других марок в холодное время года. Так, владельцы кроссоверов Exeed жаловались на проблемы с электроникой в сильные морозы. Среди них — отключение антиблокировочной системы тормозов (ABS), системы курсовой устойчивости (ESP) и других функций. Но официальный представитель китайского автопроизводителя Exeed уверяет, что информация о массовых неисправностях, вызванных морозами, не соответствует действительности.

