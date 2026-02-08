В Омске испытывают «арктический» Ан 2

Руководитель предприятия, почётный полярник России Юрий Петров подчёркивает, что самолёт уже подтвердил свои уникальные возможности в реальных арктических условиях. По его словам, модернизация позволила существенно расширить эксплуатационные характеристики машины, сделав её надёжным помощником в суровом климате.