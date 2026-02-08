В Омске испытывают «арктический» Ан 2

Авиаремонтное предприятие «МОТОР» (входит в Союз машиностроителей России) сегодня проводит демонстрационные испытательные полёты модернизированного самолёта Ан‑2. Главная задача — отработать взлёт и посадку в глубокий снег. Такие навыки критически важны для эксплуатации машины в арктических районах страны.
Предприятие реализует масштабный проект «Русская Арктика», в рамках которого создаёт многоцелевой самолёт. Его планируют использовать для охраны северных границ, работы санитарной авиации, северного завоза и других задач в экстремальных условиях Крайнего Севера.
Руководитель предприятия, почётный полярник России Юрий Петров подчёркивает, что самолёт уже подтвердил свои уникальные возможности в реальных арктических условиях. По его словам, модернизация позволила существенно расширить эксплуатационные характеристики машины, сделав её надёжным помощником в суровом климате.
