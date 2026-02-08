Ричмонд
В Омске испытывают «арктический» Ан 2

Самолёт тестируют в условиях глубокого снега.

Источник: Аргументы и факты

Авиаремонтное предприятие «МОТОР» (входит в Союз машиностроителей России) сегодня проводит демонстрационные испытательные полёты модернизированного самолёта Ан‑2. Главная задача — отработать взлёт и посадку в глубокий снег. Такие навыки критически важны для эксплуатации машины в арктических районах страны.

Предприятие реализует масштабный проект «Русская Арктика», в рамках которого создаёт многоцелевой самолёт. Его планируют использовать для охраны северных границ, работы санитарной авиации, северного завоза и других задач в экстремальных условиях Крайнего Севера.

Руководитель предприятия, почётный полярник России Юрий Петров подчёркивает, что самолёт уже подтвердил свои уникальные возможности в реальных арктических условиях. По его словам, модернизация позволила существенно расширить эксплуатационные характеристики машины, сделав её надёжным помощником в суровом климате.

Ранее мы сообщали о том, что «Роскосмос» планирует перенести всё производство ракет семейства «Ангара» в Омск.

