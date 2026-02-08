Суд снизил штраф Славянскому маслозаводу за растительные жиры в молоке

Суд подчеркнул, что растительные масла и жиры разрешены при производстве пищевой продукции в России. В протоколе отсутствуют сведения о запрещенных веществах или доказательства угрозы здоровью потребителей. Кроме того, оценка влияния продуктов на здоровье населения относится к компетенции Роспотребнадзора, а не ветеринарных служб.