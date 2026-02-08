Ричмонд
Нацбанк Беларуси сказал, хранить ли деньги в долларах

Нацбанк ответил белорусам, стоит ли хранить сбережения в долларах.

Источник: Комсомольская правда

В Национальном банке сказали, хранить ли белорусам деньги в долларах, сообщили на ОНТ.

Так, сейчас диверсификация денежных средств становится лучшим способом накоплений, чем просто хранение денег дома. В Нацбанке обратили внимание, что отложенная год назад тысяча белорусских рублей на депозит по самой максимальной ставке — 15% за это время принесет дополнительно минимум 150 рублей. Кроме того, к накоплениям добавиться сумма капитализации процентов.

— Если бы эту тысячу потратить, например, на доллары, а это было бы примерно 330 долларов, то человек проиграл эту же сумму, потому что к доллару белорусский рубль за год укрепился более чем на 16%, — прокомментировал замглавы правления Нацбанка Андрей Картун.

А для того, чтобы сбережения наверняка прирастали, белорусам советуют использовать стратегию «трех корзин». Для этого примерно 60% сбережений нужно положить в банк, еще часть инвестировать в драгоценные металлы, а остальное — в криптовалюту. При этом уточняется, что финансовые операции с криптовалютой все-таки нужно осуществлять финансистам, которым «тесно в рамках обычных банков».

— Биткоин бьет рекорды, но это не сбережения, а высоко рисковый актив. Это только для тех, кто может себе позволить «американские горки», — оценил представитель Нацбанка.

Ранее Нацбанк сказал, что происходит с долларами на руках у белорусов.

И не так давно президент Беларуси Александр Лукашенко посоветовал, что делать с деньгами: «Копить, чтобы мертвым грузом лежали даже на счетах в банке, не надо».

Тем временем власти Минска сказали, что будут делать с любителями «погреться» в подъезде.

