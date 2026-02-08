Минтруда сказало о выплате трех зарплат белорусам при увольнении

Вообще, в Беларуси срочный трудовой договор может быть расторгнут досрочно по требованию работника при его болезни или инвалидности, поступлении на военную службу по контракту и других уважительных причинах, которые препятствуют выполнению работы по трудовому договору. Еще трудовые отношения расторгаются, если наниматель нарушил законодательство о труде или положения коллективного или трудового договора (ч.1 ст. 41 Трудового кодекса Беларуси).