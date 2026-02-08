Минтруда сказало о выплате трех зарплат белорусам при увольнении

В Министерстве труда и социальной защиты назвали случаи, когда белорусам выплачиваются три зарплаты при увольнении. Подробнее разъяснили в Департаменте государственной инспекции труда Минтруда.
Вообще, в Беларуси срочный трудовой договор может быть расторгнут досрочно по требованию работника при его болезни или инвалидности, поступлении на военную службу по контракту и других уважительных причинах, которые препятствуют выполнению работы по трудовому договору. Еще трудовые отношения расторгаются, если наниматель нарушил законодательство о труде или положения коллективного или трудового договора (ч.1 ст. 41 Трудового кодекса Беларуси).
Например, к нарушениям законодательства о труде относят: несвоевременную выплату зарплат, среднего заработка при предоставлении трудового отпуска или иных выплат. Также можно расторгнуть трудовой договор если в течение года не предоставили отпуска, не выдавались средства индивидуальной защиты и не обеспечивались нанимателем безопасные условия труда и т.д. Факт нарушения устанавливает уполномоченный орган надзора или же сам наниматель (ч.2 ст. 41 Трудового кодекса).
При этом независимо от того, кто выявил нарушение, работнику должны выплатить минимальную компенсацию — три среднемесячных заработка (ч.5 ст.261−5 Трудового кодекса Беларуси).
Если расторгается иной срочный трудовой договор, то тогда выплачивается выходное пособие, которое составляет не менее двухнедельного среднего заработка (ч.2 ст. 48 Трудового кодекса).
