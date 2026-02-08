«Белоруснефть» предупредила, что в Беларуси с заправок пропадет бензин АИ 92

Также в «Белоруснефти» обратили внимание на то, что в Евросоюзе уже практически негде не продают 92-й бензин. В основном на заправках присутствует 95-й, а вот 98-й и 100-й в Европе встречаются довольно редко. В странах Азии, вообще, используют лишь два вида топлива: 95-й и 100-й бензин. В Беларуси, как считают в компании, тоже придут к тому, что 92-й бензин с заправок исчезнет. И сказали, когда это произойдет.