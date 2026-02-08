«Белоруснефть» предупредила, что в Беларуси с заправок пропадет бензин АИ 92

«Белоруснефти» сказали, что что в Беларуси с заправок пропадет бензин АИ 92,, пишет av.by.
В компании рассказали, что самым популярным у белорусов в последнее время стал это 95-й бензин.
— Если пять лет назад 92-й занимал около 60% продаж, то сейчас ситуация изменилась в пользу 95-го, — отметили специалисты.
В Минске «разбег» между 92-м и 95-м сейчас составляет примерно 80% на 20% в пользу последнего. Однако в отдельных регионах ситуация может быть и 50 на 50. Хотя в целом в Беларуси все больше растут продажи 95-го.
Также в «Белоруснефти» обратили внимание на то, что в Евросоюзе уже практически негде не продают 92-й бензин. В основном на заправках присутствует 95-й, а вот 98-й и 100-й в Европе встречаются довольно редко. В странах Азии, вообще, используют лишь два вида топлива: 95-й и 100-й бензин. В Беларуси, как считают в компании, тоже придут к тому, что 92-й бензин с заправок исчезнет. И сказали, когда это произойдет.
— 92-й бензин постепенно уйдет с рынка Беларуси как отдельный вид топлива. Думаю, что это произойдет не ранее 2028 года, — пояснил Сергей Каморников, заместитель гендиректора по обеспечению углеводородным сырьем и реализации продукции «Белоруснефти».
Когда 92-й бензин перестанут продавать на АЗС в Беларуси, останутся 95-й, 98-й и 100-й марки бензина.
Еще «Белоруснефть» сказала, что будет с ценами на топливо в Беларуси в 2026.
Тем временем в Минске водитель лишился прав после видео, которое прислали в чат-бот МВД.