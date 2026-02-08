Руководители компаний-должников в Беларуси будут лишены водительских прав

В Беларуси руководителей компаний и предприятий будут лишать водительских прав из-за проблем с финансами у компании. Это регламентирует соответствующее постановление Министерства юстиции (№ 79 от 14 ноября), которое опубликовал Национальный правовой интернет-портал.
Согласно документу, в Беларуси кроме физических лиц, являющихся должниками, ограничения на управление транспортом коснутся и руководителей организаций, которые не выполняют финансовые обязательства.
Причем лишать водительских прав будут не только единоличных руководителей, но также главных бухгалтеров, учредителей, участников обществ, членов коллегиальных органов управления.
— Ограничение могут применить в отношении любого лица, которое управляет деятельностью компании-должника на основании должности или полномочий, — прокомментировали в Минюсте.
Считается, что нововведение послужит стимулированию погашения долгов компаний путем воздействия на личный комфорт ключевых фигур в ее управлении. Таким образом, если от юрлица не поступают платежи, то судебные исполнители могут временно ограничить ответственных лиц в праве управления транспортом.
