На замену лифтов в трех городах Свердловской области направили 158 млн рублей

В многоквартирных домах трех городов Свердловской области — Екатеринбурге, Первоуральске и Нижнем Тагиле — планируется заменить 103 лифта. На эти цели власти выделили из областного бюджета около 158 миллионов рублей.
— В 2026 году в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле и Первоуральске за счет областного бюджета заменим 103 лифта. На эти цели направим почти 158 миллионов рублей, — рассказал губернатор региона Денис Паслер.
Соответствующее решение было принято на заседании правительства, которое прошло 5 февраля 2026 года. Работы по обновлению лифтов проведут в рамках программы капремонта общего имущества многоквартирных домов. В прошлом году на замену почти 350 подъемников было выделено около 475 миллионов рублей.