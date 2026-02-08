На замену лифтов в трех городах Свердловской области направили 158 млн рублей

Соответствующее решение было принято на заседании правительства, которое прошло 5 февраля 2026 года. Работы по обновлению лифтов проведут в рамках программы капремонта общего имущества многоквартирных домов. В прошлом году на замену почти 350 подъемников было выделено около 475 миллионов рублей.