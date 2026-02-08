В Нижнем Новгороде тарифы на «коммуналку» с 2023 года выросли на 25%

В Нижнем Новгороде тарифы на ЖКУ с начала 2023 года выросли на 25%, пишет портал «Открытый Нижний». Этот показатель наши коллеги сложили из трёх индексаций: +9,8% в июле 2024 года, +11,9% в июле 2025-го и +1,7% в январе текущего года (в 2023 году тарифы не повышали).