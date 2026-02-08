Ричмонд
-11°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Нижнем Новгороде тарифы на «коммуналку» с 2023 года выросли на 25%

И рост продолжится.

В Нижнем Новгороде тарифы на ЖКУ с начала 2023 года выросли на 25%, пишет портал «Открытый Нижний». Этот показатель наши коллеги сложили из трёх индексаций: +9,8% в июле 2024 года, +11,9% в июле 2025-го и +1,7% в январе текущего года (в 2023 году тарифы не повышали).

В 2026 году, напомним, индексация тарифов будет проводиться в два этапа. С 1 января тарифы по всей России, как ранее отметили, уже увеличились на 1,7%. Власти объяснили это повышение ростом ставки НДС с 20% до 22%.

Но самый существенный рост запланирован на 1 октября. Для областного центра он составит 10,2%, для некоторых других городов и округов — от 10,6% до 19,8%. Эту волну роста тарифов объясняют необходимостью модернизации систем водоотведения, а также улучшения экологической ситуации.

Если учитывать запланированное повышение в октябре 2026 года, суммарный рост тарифов на ЖКУ с начала 2023 по конец 2026 года составит около 37,7%.