В Нижнем Новгороде тарифы на «коммуналку» с 2023 года выросли на 25%

В Нижнем Новгороде тарифы на ЖКУ с начала 2023 года выросли на 25%, пишет портал «Открытый Нижний». Этот показатель наши коллеги сложили из трёх индексаций: +9,8% в июле 2024 года, +11,9% в июле 2025-го и +1,7% в январе текущего года (в 2023 году тарифы не повышали).
В 2026 году, напомним, индексация тарифов будет проводиться в два этапа. С 1 января тарифы по всей России, как ранее отметили, уже увеличились на 1,7%. Власти объяснили это повышение ростом ставки НДС с 20% до 22%.
Но самый существенный рост запланирован на 1 октября. Для областного центра он составит 10,2%, для некоторых других городов и округов — от 10,6% до 19,8%. Эту волну роста тарифов объясняют необходимостью модернизации систем водоотведения, а также улучшения экологической ситуации.
Если учитывать запланированное повышение в октябре 2026 года, суммарный рост тарифов на ЖКУ с начала 2023 по конец 2026 года составит около 37,7%.