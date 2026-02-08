Судно Baltic Spirit добралось до Петербурга после задержания в Эстонии

Судно под флагом Багамских островов было остановлено эстонскими силовиками 3 февраля у острова Найссаар. Для операции были задействованы вертолет, полицейский спецназ и корабли военно-морских сил. После двухдневного детального досмотра в порту Мууга, не выявившего запрещенных грузов, контейнеровоз был отпущен и продолжил свой путь.
Ранее «Ъ Северо-Запад» сообщал, что официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия будет реагировать на ситуацию соразмерно рискам и угрозам.
Узнать больше по теме
Мария Захарова: биография спикера МИД России
Спикер МИД России и одна из самых влиятельных женщин страны известна резкими комментариями в адрес западных стран, а ее выступления часто оказываются в центре внимания СМИ. Собрали главное из биографии Марии Захаровой: ее детство, карьера, личная жизнь и увлечения.Читать дальше