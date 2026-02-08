Судно Baltic Spirit добралось до Петербурга после задержания в Эстонии

Судно под флагом Багамских островов было остановлено эстонскими силовиками 3 февраля у острова Найссаар. Для операции были задействованы вертолет, полицейский спецназ и корабли военно-морских сил. После двухдневного детального досмотра в порту Мууга, не выявившего запрещенных грузов, контейнеровоз был отпущен и продолжил свой путь.