На юге Калининграда закрыли ещё одну угольную котельную

В компании уточнили, что накануне подрядчик завершил все технические работы по переподключению домов к магистральным тепловым сетям. Сама котельная находилась на балансе предприятия с 1985 года, и местные жители давно ждали её закрытия — всему виной постоянные выбросы угольной гари.