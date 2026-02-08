Антикризисный управляющий раскрыл, что происходит с «Белвестом»

После этого компанию «Белвест» ждет трехлетняя санация. При этом компания намерена выйти из кризиса. По словам антикризисного управляющего, основной упор делается на оптимизацию внутренних процессов. В рамках этого планируют сократить складские запасы, развивать оптовую продажу и снижать издержки, идет поиск новых рынков сбыта.