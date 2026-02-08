Антикризисный управляющий раскрыл, что происходит с «Белвестом»

Антикризисный управляющий «Белвеста» Николай Миронов раскрыл, что происходит с холдингом, сообщили на СТВ.
Напомним, в сентябре суд открыл дело о несостоятельности холдинга «Белвест», сообщалось, что долги превысили 259 миллионов рублей«. А в январе суд решил судьбу обувной компании “Белвест” и признал витебского производителя обуви экономически несостоятельным.
После этого компанию «Белвест» ждет трехлетняя санация. При этом компания намерена выйти из кризиса. По словам антикризисного управляющего, основной упор делается на оптимизацию внутренних процессов. В рамках этого планируют сократить складские запасы, развивать оптовую продажу и снижать издержки, идет поиск новых рынков сбыта.
При этом стратегия выхода из кризиса не предполагает новых крупных займов. Прежде всего, на предприятии рассчитывают на заработанную прибыль.
— За три года «Белвест» планирует закрыть все долги и стабилизировать финансовое положение, — констатировал Миронов.
Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко высказался о ситуации с «Белвестом»: «Эффективный инвестор» оставил 300 млн рублей долгов и не знает, что делать".
А еще не так давно «Белвест» показал разницу белорусской и азиатской обуви на разрезанных ботинках.
Тем временем руководители компаний-должников в Беларуси будут лишены водительских прав.