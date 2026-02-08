Трамвайную линию на проспекте Дзержинского в Новосибирске продлят до метро

Мэрия Новосибирска планирует масштабный проект по расширению проспекта Дзержинского. Для этого потребуется выкупить 120 земельных участков с частными домами и коммерческими объектами. Об этом сообщили в телеграм-канале «Обитаемый город | SibNOVOВ».
Участок проспекта от улицы Ползунова до границы города планируют расширить до четырех полос. На нем обустроят велодорожки и сохранят трамвайную линию в центре дороги с установкой новых остановочных платформ.
В мэрии пояснили, что центральное расположение путей — наиболее безопасное и рациональное решение. Оно позволяет обеспечить равную доступность остановок и избежать массового сноса застройки. Платформы будут приподняты над дорогой и оборудованы ограждениями.
В перспективе трамвайную линию планируют продлить до станции метро «Березовая роща». Также рассматривают возможность использования интеллектуального светофорного регулирования с приоритетом для трамвая.
Сроки реализации проекта напрямую зависят от финансирования. По предварительным оценкам, к строительству смогут приступить не ранее чем через три года, так как для этого требуются миллиарды рублей из федерального бюджета.