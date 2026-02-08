Китай импортирует в разы больше белорусского мяса, сыров с творогом и сгущенки, чем российских аналогов

Белорусские сыры и творог были закуплены в Китае на $1,2 млн, российские — на $649,3 тыс. В случае с молочной сывороткой, цифры в пользу Беларуси следующие: $56,1 млн и $4,8 млн. По молоку и сливкам, сгущенным или с добавлением сахара или других подсластителей, поставки из Беларуси были осуществлены на $10,6 млн, а из России на $3,7 млн.