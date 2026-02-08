Китай импортирует в разы больше белорусского мяса, сыров с творогом и сгущенки, чем российских аналогов таких товаров. Об этом говорят данные за 2025 год от Главного таможенного управления Китайской Народной Республики, на которые обратил внимание MyFin.by.
Одна из позиций, где Беларусь на китайском рынке крупно обошла Россию, — «Мясо крупного рогатого скота, свежее или охлажденное». Соотношение импорта в КНР — $5,78 млн против $393,8 тыс.
Белорусские сыры и творог были закуплены в Китае на $1,2 млн, российские — на $649,3 тыс. В случае с молочной сывороткой, цифры в пользу Беларуси следующие: $56,1 млн и $4,8 млн. По молоку и сливкам, сгущенным или с добавлением сахара или других подсластителей, поставки из Беларуси были осуществлены на $10,6 млн, а из России на $3,7 млн.
Что касается сухой или сырой пшеничной клейковины, показатель импорта из Беларуси — $4,8 млн, а из России — $63,8 тыс.
А вот обратная ситуация, где РФ опережает белорусских поставщиков, сложилась, например, при поставках рапсового масла, шоколада и замороженной говядины.
