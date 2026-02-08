В Госдуме объяснили повышение вдвое платы за воду без счетчика

С декабря прошлого года в России вдвое повысили плату за холодную воду для жителей, которые не устанавливают счётчики. Об этом сообщили в Госдуме.
Теперь для таких квартир норматив потребления будет умножаться на три. Ранее при расчёте применялся повышающий коэффициент 1,5. Новые правила не касаются горячего водоснабжения, электроэнергии или помещений, где установить прибор учёта технически невозможно.
Эта мера частично направлена против так называемых резиновых квартир, заявили в Госдуме. Там может быть прописано один-два человека, а фактически проживает больше десяти. Расход воды огромный, а плата даже с повышенным коэффициентом оказывается ниже, чем по счётчику.
По данным ГИС ЖКХ, в среднем по стране 64% квартир уже оборудованы индивидуальными приборами учёта. Таким образом, изменения затронут не всех. Установка счётчиков позволяет платить только за фактически потреблённые ресурсы и, как правило, снижает сумму платежа, если число жильцов совпадает с прописанным.
