Маск анонсировал начало крупносерийного производства грузовиков Tesla Semi

По данным производителя, грузовик способен преодолевать на одной зарядке расстояние до 500 миль (около 805 км). Используя зарядные устройства Tesla, можно восстановить до 60% запаса хода всего за 30 минут.
Ранее Илон Маск объявил о завершении производства культовых моделей Tesla Model S и Model X, чтобы переоборудовать калифорнийский завод под выпуск гуманоидных роботов Optimus. По словам предпринимателя, цель компании — достичь производства до миллиона таких роботов в год, что знаменует собой её стратегический переход от автомобилей к автономной робототехнике.
