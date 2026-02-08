Маск анонсировал начало крупносерийного производства грузовиков Tesla Semi

Ранее Илон Маск объявил о завершении производства культовых моделей Tesla Model S и Model X, чтобы переоборудовать калифорнийский завод под выпуск гуманоидных роботов Optimus. По словам предпринимателя, цель компании — достичь производства до миллиона таких роботов в год, что знаменует собой её стратегический переход от автомобилей к автономной робототехнике.