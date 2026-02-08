Ричмонд
Маск анонсировал начало крупносерийного производства грузовиков Tesla Semi

Американский предприниматель Илон Маск заявил о старте крупносерийного производства электрического грузовика Tesla Semi уже в 2026 году. Соответствующее сообщение он опубликовал в социальной сети X.

По данным производителя, грузовик способен преодолевать на одной зарядке расстояние до 500 миль (около 805 км). Используя зарядные устройства Tesla, можно восстановить до 60% запаса хода всего за 30 минут.

Ранее Илон Маск объявил о завершении производства культовых моделей Tesla Model S и Model X, чтобы переоборудовать калифорнийский завод под выпуск гуманоидных роботов Optimus. По словам предпринимателя, цель компании — достичь производства до миллиона таких роботов в год, что знаменует собой её стратегический переход от автомобилей к автономной робототехнике.

Больше новостей о машинах, технологиях и дорогах — читайте в разделе «Авто» на Life.ru.

