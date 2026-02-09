Ричмонд
Нацбанк повысил курс доллара и курс евро на 9 февраля после выходных

Нацбанк Беларуси увеличил курс евро и курс доллара и уменьшил курс российского рубля на 9 февраля, понедельник.

Источник: Комсомольская правда

Национальный банк изменил курсы валют на 9 февраля, понедельник. В начале рабочей недели курс российского рубля уменьшился, а курс доллара и курс евро подросли.

Официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам Нацбанк устанавливает ежедневно. В том числе курсы доллара, евро и российского рубля, операции с которыми чаще всего совершают белорусы в банках.

Так, на понедельник, 9 февраля, Национальным банком установлены следующие курсы валют: 1 доллар США равен 2,8683 белорусского рубля, 1 евро — 3,3822 белорусского рубля, 100 российских рублей — 3,7319 белорусского рубля.

В соотношении с курсами валют, действовавшими на выходных, курс евро и курс доллара стали выше, а курс российского рубля понизился в понедельник, 9 февраля. Ощутимее при этом в сторону увеличения был скорректирован курс европейской валюты.

В денежном выражении курс доллара стал выше на 0,0067 белрубля, курс евро увеличился на 0,0109 белрубля, а курс российского рубля стал ниже на 0,0105 белрубля.

Кроме того, Нацбанк Беларуси сказал, хранить ли деньги в долларах.

