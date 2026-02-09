Нацбанк повысил курс доллара и курс евро на 9 февраля после выходных

Национальный банк изменил курсы валют на 9 февраля, понедельник. В начале рабочей недели курс российского рубля уменьшился, а курс доллара и курс евро подросли.
Официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам Нацбанк устанавливает ежедневно. В том числе курсы доллара, евро и российского рубля, операции с которыми чаще всего совершают белорусы в банках.
Так, на понедельник, 9 февраля, Национальным банком установлены следующие курсы валют: 1 доллар США равен 2,8683 белорусского рубля, 1 евро — 3,3822 белорусского рубля, 100 российских рублей — 3,7319 белорусского рубля.
В соотношении с курсами валют, действовавшими на выходных, курс евро и курс доллара стали выше, а курс российского рубля понизился в понедельник, 9 февраля. Ощутимее при этом в сторону увеличения был скорректирован курс европейской валюты.
В денежном выражении курс доллара стал выше на 0,0067 белрубля, курс евро увеличился на 0,0109 белрубля, а курс российского рубля стал ниже на 0,0105 белрубля.
Кроме того, Нацбанк Беларуси сказал, хранить ли деньги в долларах.