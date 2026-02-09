В 2026 году в Новосибирске на 10−15% снизится ввод жилья

Независимый аналитик Сергей Николаев представил прогноз развития строительного рынка Новосибирской области на 2026 год. По его оценкам, отрасль продолжит испытывать сложности, а объёмы ввода жилья могут сократиться на 10−15%, рассказал он Сиб.фм.
По итогам прошлого года продажи на рынке недвижимости обрушились на 24%, вернувшись к показателям 2020−2021 годов. Как отметил министр строительства Новосибирской области Дмитрий Богомолов, это часть общероссийского тренда. Сдерживающими факторами остаются непростые рыночные условия и ограничения в ипотечном кредитовании.
Ключевые прогнозы на 2026 год:
Объём сделок, вероятно, останется на уровне 2025 года.
В сегментах многоквартирных и индивидуальных домов наблюдается избыток предложений. Это приведёт к сокращению объёмов строительства. Даже учёт дачных домов не сможет полностью компенсировать падение.
Затраты на строительство продолжат увеличиваться, что отразится на стоимости жилья. Однако реальную динамику цен будет сложно отследить из‑за скрытых условий сделок, таких как рассрочки, субсидий по ипотеке, «ремонты в подарок» и занижение первоначального взноса.
В первой половине года рост стоимости недвижимости, вероятно, не превысит уровень инфляции.
Увеличение доли проблемных объектов создаст разрыв в ценах между надёжными и рискованными проектами.
Со второй половины 2026 года ожидается усиление мер по поддержке строительного сектора со стороны правительства.