В 2026 году в Новосибирске на 10−15% снизится ввод жилья

По итогам прошлого года продажи на рынке недвижимости обрушились на 24%, вернувшись к показателям 2020−2021 годов. Как отметил министр строительства Новосибирской области Дмитрий Богомолов, это часть общероссийского тренда. Сдерживающими факторами остаются непростые рыночные условия и ограничения в ипотечном кредитовании.