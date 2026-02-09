В России зафиксирован рекордный скачок цен на новые машины

«Согласно расчетам аналитического агентства “Автостат” средневзвешенная цена нового легкового автомобиля в январе 2026 года составила 3,5 млн рублей. Это на 2,1% меньше, чем в декабре, но на 13% больше, чем в январе 2025 года», — отметил в своем телеграм-канале глава агентства Сергей Целиков.
Эксперт также указал на факторы, сдерживающие спрос. Ранее проведенный опрос выявил, что для 63% респондентов основной причиной отказа от покупки новой машины являются высокие банковские ставки. Еще 43% опрошенных связали снижение покупательской активности с ухудшением экономической ситуации в стране. Ожидание возвращения на рынок международных автобрендов стало сдерживающим фактором для 25% россиян.
Что касается прогнозов, Сергей Целиков допустил, что в 2026 году подержанные автомобили в России могут подорожать, однако рост цен, по его оценкам, не превысит 10%.
Напомним, ранее стало известно, что спрос на автомобили в России упал после повышения утильсбора.