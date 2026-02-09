В России зафиксирован рекордный скачок цен на новые машины

ВЛАДИВОСТОК, 9 февраля, ФедералПресс. По данным аналитического агентства «Автостат», средняя цена нового легкового автомобиля в России за год выросла на 13%, достигнув отметки в 3,5 млн рублей в январе 2026 года. Несмотря на небольшое снижение в 2,1% по сравнению с декабрем, годовая динамика демонстрирует рекордный рост. Параллельно рынок поддержанных машин также показывает увеличение стоимости: в январе 2025 года средняя цена составила 1,34 млн рублей, что на 14% выше показателя годичной давности.