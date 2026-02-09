Срок ухода мигрантов из сферы оптовой торговли в Приморье отложили до апреля

Иностранцам, работающим по патентам в сфере оптовой торговли в Приморье, продлили предельный срок увольнения с 5 января до 1 апреля 2026 года. Данное решение было принято в ответ на многочисленные обращения предпринимателей, сообщает агентство миграционной политики Приморского края.
Так, в информационном сообщении ведомства говорится, что послабления для мигрантов были введены в ответ на многочисленные обращения предпринимателей, Бизнес столкнулся с острой нехваткой кадров, трудностями при найме и адаптации новых сотрудников, а также снижением рентабельности на фоне вступления в силу новых налоговых правил.
«Было решено скорректировать срок приведения хозяйствующими субъектами, осуществляющими деятельность по коду ОКВЭД 46, численности используемых ими иностранных работников в соответствие с запретом — до 1 апреля 2026 г. с распространением действия корректировки на правоотношения, возникшие с 5 января 2026 г.», — уточняют в агентстве миграционной политики Приморья.
Эти меры предоставят предпринимателям необходимое время и возможность для поиска и обучения новых сотрудников, а также для внедрения автоматизации и повышения производительности на отдельных участках деятельности предприятий. Кроме того, они будут способствовать обеспечению законности и прозрачности ведения бизнеса.
Напомним, изначально при введении запрета на привлечение иностранных граждан, работающих по патентам, в 88 видах экономической деятельности работодателям был предоставлен один месяц для приведения численности таких сотрудников в соответствие с новыми требованиями.
Под запретом оказались.
В 2026 году в сферы социального обслуживания и транспорта были внесены дополнительные ограничения, касающиеся найма иностранных работников. В частности, доступ мигрантов был ограничен в следующих отраслях:
— информации и связи,
— торговля, которая ранее была полностью открыта для мигрантов,
— фармацевтика,
— финансы и страхование (речь идет о полном закрытии для этой категории мигрантов банковской деятельности и предоставления кредитов, всего страхового рынка, юридических и бухгалтерских услуг),
— культура,
— деятельность общественных организаций и некоммерческих неправительственных организаций.
При этом новые ограничения не затронули те сектора экономики, где, по данным Приморского края, наблюдается наибольший спрос работодателей на рабочую силу: строительство (21,2% вакансий), обрабатывающие производства (17,1%), сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство (12,1%).
Трудовые патенты.
Отметим, что по трудовым патентам в России работают иностранцы, прибывающие по безвизовому режиму. Это граждане Азербайджана, Молдовы, Таджикистана и Узбекистана. Они ежемесячно вносят платежи, которые зачисляются в бюджет субъекта.
Ранее говорилось, что в 2026 году стоимость патента в регионе вырастет. Она составит 12,6 тысячи рублей вместо 11,8 тысячи рублей. Соответствующую инициативу краевого правительства на очередном заседании 24 сентября поддержали депутаты Заксобрания (ЗС).