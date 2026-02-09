Новый законопроект позволит новосибирцам сохранить доходы при болезни

В Государственную Думу внесен законопроект, который предоставит сотрудникам право работать удаленно во время болезни без оформления больничного листа, если это не угрожает их здоровью.
Инициатива поступила от главы думского Комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослава Нилова и его коллег из различных фракций.
Законопроект предлагает ввести новый термин — «временный адаптивный режим труда». Этот режим позволит работнику перейти на дистанционную работу. Ключевым условием является добровольность такого перехода на основании заявления сотрудника и наличие медицинского заключения, подтверждающего возможность работы и содержащего конкретные рекомендации по адаптации условий труда. Работодатель, в свою очередь, обязан обеспечить соответствующие условия. На весь период действия режима за работником сохраняется средний заработок, и он в любой момент может его прервать, чтобы оформить обычный листок нетрудоспособности.
Как отмечается в пояснительной записке, инициатива связана с потребностью в создании гибких механизмов в условиях цифровой трансформации экономики и расширения практики дистанционной работы. Для работников это возможность сохранить полный доход в период недомогания, когда они способны трудиться в щадящем режиме. Для работодателей — снижение издержек, связанных с отсутствием ключевых специалистов и поиском им замены.
В случае одобрения изменения вступят в силу с 1 января будущего года.
Ранее новосибирский юрист Андрей Петров по просьбе Сиб.фм объяснил суть этого законопроекта.