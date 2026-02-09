Новый законопроект позволит новосибирцам сохранить доходы при болезни

Законопроект предлагает ввести новый термин — «временный адаптивный режим труда». Этот режим позволит работнику перейти на дистанционную работу. Ключевым условием является добровольность такого перехода на основании заявления сотрудника и наличие медицинского заключения, подтверждающего возможность работы и содержащего конкретные рекомендации по адаптации условий труда. Работодатель, в свою очередь, обязан обеспечить соответствующие условия. На весь период действия режима за работником сохраняется средний заработок, и он в любой момент может его прервать, чтобы оформить обычный листок нетрудоспособности.