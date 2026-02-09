Более 65 млн рублей направят на развитие туризма в Хабаровском крае в 2026 году

Напомним, в 2025 году в рамках «Единой субсидии» туротрасли края оказана поддержка в размере 35 млн рублей. Средства направлены базам отдыха, глэмпинг-парку и отелям на проведение ремонта зданий и систем электроснабжения, на приобретение генераторных установок и санитарных модулей, а также на оборудование номеров.