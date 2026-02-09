Ричмонд
-5°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Более 65 млн рублей направят на развитие туризма в Хабаровском крае в 2026 году

Финансирование выделено из средств «Единой субсидии» по президентскому нацпроекту.

Источник: AmurMedia

Более 65 млн рублей направят на развитие событийного туризма, инфраструктуры и маршрутов в Хабаровском крае в 2026 году. Финансирование выделено из средств «Единой субсидии» по президентскому нацпроекту «Туризм и гостеприимство», сообщает пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края.

«Значительную часть средств направят на поддержку и популяризацию событийных мероприятий, способствующих повышению привлекательности региона для туристов», — уточнили в Минтуризма края.

Еще одним направлением расходования субсидии станет государственная поддержка инициатив бизнеса по обустройству объектов инфраструктуры и туристских маршрутов.

Средства будут предоставлены компаниям и предпринимателям по итогам конкурса. Участники, прошедшие отбор, получат возмещение затрат на создание и модернизацию объектов, необходимых для комфортного и безопасного пребывания туристов на природных и культурных маршрутах края.

Напомним, в 2025 году в рамках «Единой субсидии» туротрасли края оказана поддержка в размере 35 млн рублей. Средства направлены базам отдыха, глэмпинг-парку и отелям на проведение ремонта зданий и систем электроснабжения, на приобретение генераторных установок и санитарных модулей, а также на оборудование номеров.

Ранее ИА AmurMedia сообщало, что за период новогодних каникул, охватывающий конец декабря 2025 и начало января 2026 года, регион принял свыше 117 тысяч визитёров. Особой популярностью также пользовались горнолыжные базы, общее число посетителей которых достигло 35,6 тысячи человек.