Более 65 млн рублей направят на развитие туризма в Хабаровском крае в 2026 году

Более 65 млн рублей направят на развитие событийного туризма, инфраструктуры и маршрутов в Хабаровском крае в 2026 году. Финансирование выделено из средств «Единой субсидии» по президентскому нацпроекту «Туризм и гостеприимство», сообщает пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края.
«Значительную часть средств направят на поддержку и популяризацию событийных мероприятий, способствующих повышению привлекательности региона для туристов», — уточнили в Минтуризма края.
Еще одним направлением расходования субсидии станет государственная поддержка инициатив бизнеса по обустройству объектов инфраструктуры и туристских маршрутов.
Средства будут предоставлены компаниям и предпринимателям по итогам конкурса. Участники, прошедшие отбор, получат возмещение затрат на создание и модернизацию объектов, необходимых для комфортного и безопасного пребывания туристов на природных и культурных маршрутах края.
Напомним, в 2025 году в рамках «Единой субсидии» туротрасли края оказана поддержка в размере 35 млн рублей. Средства направлены базам отдыха, глэмпинг-парку и отелям на проведение ремонта зданий и систем электроснабжения, на приобретение генераторных установок и санитарных модулей, а также на оборудование номеров.
Ранее ИА AmurMedia сообщало, что за период новогодних каникул, охватывающий конец декабря 2025 и начало января 2026 года, регион принял свыше 117 тысяч визитёров. Особой популярностью также пользовались горнолыжные базы, общее число посетителей которых достигло 35,6 тысячи человек.