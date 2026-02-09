Токийская биржа отреагировала на результаты выборов в Японии сильным ростом

ТОКИО, 9 февраля. /ТАСС/. Крупнейшая в Азии Токийская фондовая биржа отреагировала сильным ростом котировок на убедительную победу, которую одержала на прошедших 8 февраля выборах в нижнюю палату парламента Либерально-демократическая партия под руководством премьер-министра Санаэ Такаити. Об этом свидетельствует ход торгов.
За первые 15 минут после открытия ключевой индекс Nikkei увеличился на 4,73%, до отметки 56 818,12 иены, обновив исторический максимум. Местные аналитики отмечают, что инвесторы крайне оптимистично восприняли победу ЛДП и стабилизацию политической власти в стране и теперь рассчитывают на новые долгосрочные меры по поддержке экономики от премьера.
На состоявшихся 8 февраля выборах ЛДП одержала безоговорочную победу, получив две трети мест в ключевой нижней палате парламента и продемонстрировав лучший с момента основания в 1955 году результат.