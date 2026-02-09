Токийская биржа отреагировала на результаты выборов в Японии сильным ростом

За первые 15 минут после открытия ключевой индекс Nikkei увеличился на 4,73%, до отметки 56 818,12 иены, обновив исторический максимум. Местные аналитики отмечают, что инвесторы крайне оптимистично восприняли победу ЛДП и стабилизацию политической власти в стране и теперь рассчитывают на новые долгосрочные меры по поддержке экономики от премьера.