Токийская биржа отреагировала на результаты выборов в Японии сильным ростом

За первые 15 минут после открытия ключевой индекс Nikkei увеличился до отметки 56 818,12 иены, обновив исторический максимум.

ТОКИО, 9 февраля. /ТАСС/. Крупнейшая в Азии Токийская фондовая биржа отреагировала сильным ростом котировок на убедительную победу, которую одержала на прошедших 8 февраля выборах в нижнюю палату парламента Либерально-демократическая партия под руководством премьер-министра Санаэ Такаити. Об этом свидетельствует ход торгов.

За первые 15 минут после открытия ключевой индекс Nikkei увеличился на 4,73%, до отметки 56 818,12 иены, обновив исторический максимум. Местные аналитики отмечают, что инвесторы крайне оптимистично восприняли победу ЛДП и стабилизацию политической власти в стране и теперь рассчитывают на новые долгосрочные меры по поддержке экономики от премьера.

На состоявшихся 8 февраля выборах ЛДП одержала безоговорочную победу, получив две трети мест в ключевой нижней палате парламента и продемонстрировав лучший с момента основания в 1955 году результат.

Узнать больше по теме
«Железная леди» на байке: чем известна Санаэ Такаити, первая женщина-премьер Японии
21 октября 2025 года пост премьер-министра Японии впервые в истории заняла женщина — Санаэ Такаити, политик с консервативными взглядами, известная приверженностью к курсу Синдзо Абэ. Рассказываем о ее пути к власти, политической карьере, личной жизни и отношении к России.
Читать дальше